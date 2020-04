Skandal um Leverkusener Brücke - Fragen und Antworten

Hat die Verzögerung Auswirkung auf andere Straßenbaustellen?

Klares Nein, so Löchter. Die Baustelle stehe auch jetzt keineswegs still: " Es gibt viele Arbeiten, die weitergehen " - an den Ab- und Auffahrten etwa oder am Lärmschutzsystem. Lediglich die Stahlteile würden nicht, wie geplant, auf die neuen Brückenpfeiler aufgesetzt.

Was genau ist das Problem bei den Stahlteilen?

Angeliefert, aber unbrauchbar: Stahlteile aus China