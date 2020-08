Mutmaßlich Missbrauch in Kita - Großvater kämpft um Aufklärung

Großvater Rainer Thoenißen kümmert sich inzwischen um den Fall seine Enkels, weil die Eltern nervlich am Ende sind, berichtet er. Seit neun Monaten leben Eltern und Kind im Ausnahmezustand.

Rainer Thoenißen hat Dutzende Briefe und Mails an Ämter geschrieben, mit Polizei und Staatsanwaltschaft zigmal telefoniert. „Aber überall stoße ich auf verschlossene Türen. Es scheint, als habe niemand Interesse, den Fall aufzuklären und den Täter zu finden.“ , sagt Thoenißen dem WDR.

Zum Schutz des Kindes nennen wir seinen Namen, den Wohnort und den Namen der Kita nicht.

Angefangen hatte alles im Herbst vergangenen Jahres

Der Junge verhielt sich so auffällig, dass die Eltern mit ihm in eine Klinik fuhren und ihn dort von einem Kinderarzt untersuche ließen. Nach Angaben des Anwalts der Familie hat die Untersuchung „eindeutige Hinweise auf sexuellen Missbrauch an dem Kind ergeben “. Anwalt Bernd Wermuth sagt, diese „Indizien hätten bei Jugendämtern und Polizei alle Alarmglocken schrillen lassen müssen.“

Eltern erstatteten Anzeige und schalteten das Jugendamt ein

Das Jugendamt sorgte zwar dafür, dass ein Mitarbeiter der Kita zeitweise vom Dienst befreit wurde. Die Polizei habe sich aber nicht einmal die Mühe gemacht, das Handy des Tatverdächtigen sicherzustellen oder auf seinen Computern nach Beweisen zu suchen, schildert Anwalt Wermuth. „ Die Ermittlungen der Polizei bestanden aus einige wenigen Telefonaten. Die Beamtin der Kriminalpolizei hat sich noch nicht einmal die Kita von innen angesehen“ .

So erfuhren Polizei und Staatsanwaltschaft auch nicht, dass es bei der Leitung der Kita eine weitere Meldung über mutmaßlichen sexuellen Missbrauch in der Einrichtung gab.

Polizei und Staatsanwaltschaft ließen Fragen bisher unbeantwortet

Polizei und Staatsanwaltschaft haben Fragen des WDR zu dem Fall mit dem Hinweis auf die laufenden Ermittlungen bisher nicht beantwortet. Dabei hatte die zuständige Staatsanwaltschaft gegenüber dem Anwalt der Familie bereits angekündigt, das Verfahren einstellen zu wollen, also zu den Akten zu legen.

Innenministerium prüft Ermittlungen in diesem Fall

Dagegen hat der Anwalt der Familie Beschwerde eingelegt. Rainer Thoenißen hat den Innenminister gebeten, dafür zu sorgen, dass in dem Fall seines Enkels genauso gründlich ermittelt wird wie im Missbrauchskomplex rundum Bergisch Gladbach, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hat. Auch der WDR hat beim Innenministerium nachgefragt, ob die Ermittlungen den Standards beim Verdacht auf sexuelle Gewalt gegen Kinder entsprechen. Das Ministerium hat am Nachmittag mitgeteilt, die Ermittlungen in dem Fall würden jetzt erneut von der Fachaufsicht des Landeskriminalamtes und des Innenministeriums überprüft.

Stand: 07.08.2020, 18:46