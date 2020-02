Die Gegenfahrbahn in Richtung Koblenz ist während der Bauarbeiten zwar geöffnet. Allerdings müssen die Autofahren kurz nach der Leverkusener Brücke an der Anschlussstelle Köln-Niehl trotzdem kurz von der Autobahn runter. Auch wenn nur eine kurze Abfahrt nötig ist, rät Straßen.NRW dennoch dazu, den Bereich weiträumig zu umfahren, um Chaos zu vermeiden.

Umleitungen über Kölner Ring

Umleitungen wird es unter anderem über den Kölner Ring – also die Autobahenn A3 und A4 – geben. Auch hier könnte es demnach voll werden. Bereits am Autobahnkreuz Leverkusen sind die Anschlussstellen von der A3 auf die A1 in Richtung Leverkusener Rheinbrücke (Koblenz) gesperrt.

Fußgänger und Radfahrer können die Rheinbrücke auch am Wochenende uneingeschränkt nutzen, für sie gelten die Sperrungen nicht.

Weitere Einschränkungen in den kommenden zwei Wochen