In Leverkusen ist die Inzidenz mit einem Wert von 380 landesweit am höchsten. In den Krankenhäusern werden zurzeit 24 Infizierte behandelt, neun davon auf der Intensivstation. Zusätzlich zu den zwei neu aufgestellten Containern wird auch in der Notfallpraxis im Gesundheitspark am Klinikum Leverkusen geimpft.

Stand: 24.11.2021, 10:47