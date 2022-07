Sorge wegen Gas-Mangels: Stadt Leverkusen prüft Möglichkeiten fürs Energiesparen

Preise werden laut Energieversorger deutlich steigen

Die Energieversorgung Leverkusen gab am Mittwoch bekannt, dass die Preise für Gaskunden ab Oktober steigen werden. Grund sei die Preisentwicklung auf dem Energiemarkt.

Die Stadt will laut eigener Aussage aber prüfen, wie sie Menschen helfen kann, die durch die hohen Energiepreise in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Auch Gewerbebetriebe sollten nach Möglichkeit unterstützt werden, man stünde in Gesprächen mit der Wirtschaftsförderung Leverkusen.

Oberbürgermeister Uwe Richrath ( SPD ) forderte jeden in der Stadt auf, Energie zu sparen. Es brauche eine ähnliche Solidarität unter den Menschen wie in den Zeiten nach der Flut. " Wir werden Antworten auf die jetzige Situation finden. Wichtig ist aber, dass wir insgesamt die Abhängigkeit von russischem Gas beenden ", so das Stadtoberhaupt.

