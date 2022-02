Nach der Flut: Leverkusener Schüler können zurück in ihre Schule

Carolin Seeba ist erleichtert. "Vorher hat es eine Stunde gedauert. Jetzt brauche ich wieder nur fünf Minuten bis zur Schule “, sagt die 18-Jährige. Sie ist Schülerin am Freiherr-vom Stein-Gymnasium in Leverkusen-Schlebusch. Der Stadtteil war mit am schlimmsten betroffen von der Flutkatastrophe vergangenen Juli.

Betretungsverbot nach Schäden im Millionenbereich

Die Fluten richteten laut Stadt einen Schaden von knapp 4,4 Millionen Euro in der Schule an. Die Turnhallen waren überflutet. Im Keller und in vielen Technikräumen stand das Wasser bis zur Decke. In vielen Bereichen war Betreten aufgrund von Lebensgefahr verboten.

Schulleiter Andreas Röhrig musste improvisieren, nachdem klar war, dass an Unterricht hier nicht mehr zu denken war. "Das war anstrengend. Da musste der Stundenplan umgestrickt werden. Da wurden die Pausenzeiten geändert. Sehr viel Organisationsarbeit war das in den Ferien.“

Schülerinnen und Schüler aus drei Schulen mussten umziehen

Die Fluten machten aus Einrichtungsgegenständen tonnenweise Sperrmüll.

Neben dem Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Schlebusch waren auch die Katholische Grundschule Remigius und die Theodor-Heuss Realschule, beide im Stadtteil Opladen, schwer von der Flut betroffen. Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler der drei Schulen musste zum Teil in anderen Stadtteilen unterrichtet werden. Aus wenigen Minuten Schulweg wurde bis zu einer Stunde. Andere wiederum konnten am Standort bleiben und wurden in eigens für diese Zeit erbauten Containern unterrichtet. "Das war ein logistisches Tetris-Spiel“ , sagt Carolin Maus, Leiterin des Fachbereichs Schulen bei der Stadt.

Weitgehend wieder normaler Schulalltag

Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium kann nun als erste der betroffenen Schulen wieder genutzt werden. Laut Schulleitung wird eine der beiden Turnhallen noch saniert. Auch einige Verwaltungsräume stünden noch nicht zur Verfügung. Doch für die Schülerinnen und Schüler hat der gewohnte Alltag wieder begonnen. Carolin Seeba aus der zwölften Klasse freut sich: "Ab und zu hört man noch das Rauschen vom Trocknungsgerät und man sieht den ein oder anderen Zaun, aber ansonsten wirkt doch alles schon wieder normal.“

Laut Stadt soll die Sanierung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums im Sommer beendet sein.