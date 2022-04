Klimaschützer protestieren bei Bayer-Hauptversammlung

Ein Bild, das Eindruck macht: Klimaaktivistinnen und -aktivisten von Extinction Rebellion protestieren am Morgen lautlos und pantomimisch vor der Bayer-Zentrale in Leverkusen. Sie sind ganz in rot gekleidet.

So wie die anderen Umweltschützer beklagen sie die Anwendung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Das Unternehmen Monsanto, das das Herbizid herstellt, wurde vor sechs Jahren von Bayer gekauft.

Protestzug von Umweltschützern vom Rathaus Leverkusen zur Bayer-Zentrale

Demonstrierende vor der Bayer-Zentrale.

Für Moritz Hegmann beginnt der Tag früh. Schon vor neun Uhr versammelt er sich mit Fridays for Future Leverkusen vor dem Rathaus der Stadt und zieht dann mit einer kleinen Menschengruppe zur Konzernzentrale von Bayer.