Dreharbeiten zu Folge 1

Am Sonntag (29.03.2020) heißt es Abschied nehmen für alle Fans der Lindenstraße. Mit Folge 1758 sagt die Serie "Auf Wiedersehen", und eine Ära in der Geschichte des deutschen Fernsehens geht zu Ende. 34 Jahre und vier Monate war die Lindenstraße allsonntäglich zu Gast in den heimischen Wohnzimmern. Die letzte Folge wird fast vier Minuten länger als üblich sein.

Ein Format schreibt TV-Geschichte

Als die Serie 1985 an an den Start geht, verändert sie die Erzählweise im deutschen Fernsehen und schreibt damit TV-Geschichte. Mit den Geschichten der Bewohner einer fiktiven Münchener Straße zieht der ganz normale Alltag ein - erzählt in Echtzeit. In der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Serie dürfen die Schauspieler in ihren Rollen erwachsen werden - oder altern. "Es ist toll, dass ich 43 Jahre die Möglichkeit hatte, eine Rolle zu spielen, die eben auch 34 Jahre älter geworden ist.", sagt Andrea Spatzek. Als Gabriele Zenker ist sie seit der ersten Folge dabei.

Lindenstraße bricht Tabus

Der Erfinder der "Lindenstraße": Hans W. Geißendörfer

"Es ist eine Riesenchance zum tatsächlichen Geschehen in diesem Land einen Kommentar abzuliefern oder Beobachtungen in dramatischer Form loszuwerden, von denen man glaubt, dass sie wichtig sind", beschreibt Erfinder Hans W. Geißendörfer die Idee hinter der Serie. Und so lässt die Lindenstraße kaum ein Thema aus. Am Set in Köln-Bocklemünd ging es um Liebe und Enttäuschung, Mobbing, Gewalt und Rechtsextremismus. Damals noch ein Tabu: Die Lindenstraße ist die erste deutsche TV-Serie, in der zwei Schwule heiraten und AIDS ein Thema ist.

In mehr als drei Jahrzehnten bringt es die Serie auf 21 Geburten, 37 Hochzeiten und 56 Todesfälle. 36 Unternehmnen und Geschäfte gehen in der Lindenstraße an den Start - oder müssen wieder schließen.