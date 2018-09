Rheinisches Lesefest goes international

Erstmals sind auch internationale Autoren dabei. Die französischen und polnischen Autoren sollen das Miteinander und Verbindende darstellen, das sowohl zu Europa als auch zur Literatur generell gehört - so die Veranstalter.

Käpt´n Book wächst immer weiter

Dieses Jahr sind sind 23 Städte und Gemeinden mit dabei. Insgesamt wird es 540 Veranstaltungen geben, präsentiert werden sie an knapp 200 Orten. Dazu zählen unter anderem das Max-Ernst-Museum in Brühl, Schloss Homburg bei Nümbrecht, das Polnische Institut in Düsseldorf und ein Jugendzentrum in Kerpen.