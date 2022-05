Trotz Handicap: Leo geht seinen Weg

Seit anderthalb Jahren wohnt Leonardo Drinceanu in seinem eigenen Zuhause. Stolz zeigt er sein kleines Badzimmer mit Duschstuhl und Waschbecken, an das er mit seinem Rollstuhl problemlos heranreicht.

Die eigenen vier Wände

An der Wand hängt seine Sammlung mit Borussia Mönchengladbach-Logos. Auch auf den Reifen seines Rollstuhls hat der Mönchengladbacher das Logo seines Lieblingsvereins. Wenn Leo spricht, sucht er manchmal nach Worten, er erzählt: " Noch selbständiger zu sein, war schon sehr besonders. Es war ein guter Schritt, dass ich hier ausgezogen bin."

Betreutes Wohnen in der Wohngruppe

Der 24-Jährige lebt zusammen mit sieben anderen Menschen mit Behinderungen. Schon das Wäschewaschen bedeutet für ihn ein Stück Selbständigkeit, zu Hause hat das seine Mutter erledigt. Auch seinen Wohnbereich putzt er selbst. Leo hat Spina Bifida, er wurde mit einem offenen Rücken geboren und hat kein Gefühl in den Beinen.

Inklusives Arbeiten

Er arbeitet für das Social Media-Team der Mönchengladbacher Stiftung Hephata. Das inklusive Team besteht aus Menschen mit geistiger Einschränkung. Dabei testen sie unter anderem öffentliche Bereiche auf Barrierefreiheit, etwa den Bahnhof oder das Schwimmbad.

Zum Tanzen mit Mama

Das schwierigste an seinem Auszug war die Trennung von seiner Mutter. Mit ihr teilt er sein liebstes Hobby: Tanzen. Einmal die Woche gehen sie zum Rollstuhltanz beim Tanzsportverein Viersen, hier blüht Leo richtig auf. Seine Mutter Joanna Faltien erinnert sich noch heute an die Sorgen, die sie sich machte, als er vor anderthalb Jahren auszog: "Die ersten paar Wochen waren schlimm, mittlerweile sind wir sehr zufrieden. Ich bin sehr stolz auf Leo, dass er es so weit geschafft hat, beruflich und privat."

