Von der Flut weggespült: Statue "Die Sitzende" zurück in Leichlingen

Heiderose Birkenstock-Kotalla freut sich über die Rückkehr ihrer Statue

Der Garten von Heiderose Birkenstock-Kotalla in Leichlingen ist ein kleines Paradies. Und eine Dauer-Kunstausstellung. Zu jedem der Werke bekannter Künstler hat die Malerin eine enge Beziehung, aber "Die Sitzende" , eine Holzstatue des Kölner Künsterls Peter Nettesheim, die fehlte zuletzt.



In der Flutnacht Mitte Juli wurde sie vom Wupper-Hochwasser fortgeschwemmt. In den sozialen Medien startete die Besitzerein einen Such-Aufruf. Aber viel Hoffnung auf eine Rückkehr hatte sie nicht. Zu Unrecht, wie sich herausstellen sollte.

Mail aus Holland

Die Statue wurde in den Niederlanden angespült

Neun Wochen später bekam sie überraschend eine Mail aus den Niederlanden: Die vollgesogene, leicht verschrammte und verschlammte Statue wurde in Afferden im Gelderland gesichtet, mit einem Traktor geborgen - und in der Nähe des Fundorts am Rheinufer aufgestellt. 160 Kilometer war sie vom Hochwasser fortgetragen worden. Und noch besser: Die Finder versprachen, die Statue persönlich zurück nach Leichlingen zu bringen.

Heiderose Birkenstock-Kotalla hätte vor Freude fast geweint, erzählt sie. Es sei zwar nur eine Statue - und viele andere hätten viel mehr im Hochwasser verloren - aber dies sei ihr ganz persönliches Flut-Happy End.

Emotionale Rückkehr

Am Freitag (01.10.2021) war es dann soweit. Die beiden niederländischen Finder brachten " Die Sitzende ", transportsicher in Decken verpackt, im Kofferraum ihres Autos nach Leichlingen zurück. Die Statue selbst und ihre Geschichte haben inzwischen in den Niederlanden einige Berühmtheit erlangt - viele holländische Zeitungen berichteten über " Die Sitzende " und ihre abenteuerliche Reise.

Ihre Blessuren darf " Die Sitzende " übrigens behalten - sozusagen als Reiseandenken.

Stand: 01.10.2021, 13:17