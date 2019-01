Leiche von Kölnerin in Australien entdeckt

Nach tagelanger Suche ist in Australien die Leiche einer vermissten Urlauberin entdeckt worden. Die 62-jährige Frau aus Köln war am Neujahrstag im australischen Outback verschwunden, dem menschenleeren Hinterland im Herzen des Kontinents.

Vermisste Frau war alleine zu Wanderung aufgebrochen

Die Leiche wurde nach Angaben der Polizei in der Nähe der Stadt Alice Springs unter einem Baum gefunden, in größerer Entfernung von einem Wanderpfad. Die Familie aus Deutschland hatte erst am Dienstag (15.01.2019) die Bevölkerung in der Region von Alice Springs um Hilfe gebeten.