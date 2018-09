Am Museum Abteiberg in Mönchengladbach ist am frühen Mittwochabend (19.09.2018) eine männliche Leiche gefunden worden. Der Tote, der zuletzt in Bremen gemeldet war, hatte nach Angaben der Polizei zahlreiche Stichverletzungen. Die Todesursache soll am Donnerstag (20.09.2018) eine Obduktion klären.