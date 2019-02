Viele angestellte Lehrer streiken am Donnerstag (14.02.2019) in der Region rund um Rhein und Ruhr für gleichberechtigte Gehälter der angestellten und verbeamteten Lehrer. Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW ) den Druck im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder erhöhen.

Unterrichtsausfall in mehreren Städten möglich

An einigen Schulen in der Region kann es zu Unterrichtsausfall kommen. Städte wie Düsseldorf, Essen und Duisburg könnten betroffen sein, weil dort viele angestellte Lehrer arbeiten.

Die Forderung der Gewerkschaft, das Gehalt der angestellten Lehrer auf das Niveau der verbeamteten Lehrer anzuheben, ist nicht neu. Viele Lehrer kämpfen seit langem für die gleiche Entlohnung.