Masterabschluss vorgeschrieben

Schulleiterin Veith ist froh, dass sie auf Honorar-Dozenten zurückgreifen kann. Doch die dürfen keine Ausbildungskurse mehr leiten. Im Jahr 2020 trat ein neues Gesetz in Kraft, das für Kursleiter eine akademische Ausbildung vorschreibt. Mit einem Bachelor-Abschluss dürfen die Absolventen zwar übergangsweise als Kursleiter beschäftigt werden, aber nur, wenn sie für den Masterstudiengang eingeschrieben sind. An der Katholischen Hochschule in Köln ist solch ein Studium möglich. „Wir bilden schon doppelt so viele Lehrkräfte aus wie früher üblich“ , berichtet dort Professor Roland Brühe. „Doch das scheint nicht zu reichen. Die meisten Master-Studierenden sind schon während des Studiums angeworben worden. Der Lehrermarkt ist sozusagen leergefegt.“

Hochschulen fordern mehr Geld

Von der Politik fordert Professor Brühe mehr Geld, damit zusätzliche Professorenstellen und damit mehr Studienplätze geschaffen werden können. Vorschläge, dass auch als Praxisanleiter ausgebildete Pflegekräfte wieder Kurse in Pflegeschulen leiten dürfen, sieht er kritisch: „Wir sind nicht ohne Grund den Schritt in die Akademisierung der Pflegeausbildung gegangen. Da geht es ja um mehr Qualität, die im medizinischen Bereich sehr wichtig ist“ , betont Brühe.

Hohe Konkurrenz