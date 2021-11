Für fünf Prozent mehr Gehalt: Angestellte Lehrer streiken in mehreren Städten

Weniger Gehalt als Beamte

Von den 207.000 Lehrkräften in Nordrhein-Westfalen sind 21 Prozent Tarifbeschäftigte, sie sind also angestellt. Die GEW beklagt deutliche Unterschiede in der Bezahlung im Vergleich zu verbeamteten Lehrern. Unter anderem fallen für Angestellte auch Leistungen wie die Kinderzuschläge weg.

Weil nur die Tarifbeschäftigten streiken, werden in Düsseldorf und Essen zum Beispiel nur kleinere Einschränkungen im Schulbetrieb erwartet. An einer Gesamtschule in Duisburg könnte der Unterricht laut GEW aber im Laufe des Vormittags ausfallen, da dort besonders viele angestellte Lehrer unterrichten.

Gewerkschaften drohen mit Großdemo in Düsseldorf