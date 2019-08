Steuereinnahmen für Prävention?

Die Kölner SPD will Cannabis legalisieren. Dazu hat sie einen Forderungskatalog beschlossen, wie der WDR am Dienstag erfuhr (27.08.2019). Geschäfte sollen die Droge unter staatlicher Kontrolle an Erwachsene verkaufen.

Die bestehende Verbotspolitik in Sachen Cannabis sei gescheitert, heißt es in dem beschlossenen Antrag der Kölner SPD , den die Jusos eingebracht hatten. Cannabis sei in weiten Teilen vergleichbar mit anderen, bereits legalen Drogen wie etwa Alkohol oder Zigaretten. Deshalb solle die Droge auch nicht anders behandelt werden.