Legale Street-Art mitten in Bonn

Eva ist eine von 50 Sprayern, die für die Eröffnung an die Wand direkt am Rhein neben dem Alten Zoll gekommen ist. Für sie ist Street-Art ihre Form sich auszudrücken. "Es ist toll, dass wir jetzt endlich so eine präsente Fläche bekommen haben, um unsere Kunst zeigen zu können" , sagt sie und sprayt die blauen Umrisse einer Katze auf die noch leere graue Wand.

Street-Art als Kunst anerkennen