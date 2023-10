Schock für Mieter in Köln - Immobilienkonzern LEG plant starke Mieterhöhung

Für die MieterInnen ist die geplante Erhöhung zum aktuellen Zeitpunkt eine schlechte Nachricht. Die meisten haben schon in anderen Bereichen mit gestiegenen Kosten zu kämpfen. Familie Philipp wohnt in einer Wohnung der LEG in Köln. Bei ihnen wurde schon vor zwei Jahren die Miete erhöht, von 660 kalt auf 729 Euro, eine Erhöhung von 15%.

Mieterhöhungen bis maximal 20%

In Deutschland dürfen Wohnungsimmobilienkonzerne in vielen Städten die Mieten nur in einem gewissen Rahmen erhöhen. Dies ist staatlich geregelt. Innerhalb von drei Jahren darf die Miete nicht um mehr als 20 Prozent steigen. Ist der Wohnungsmarkt besonders angespannt, gilt oft auch eine verschärfte Kappungsgrenze. Diese liegt bei 15 Prozent.

Die Wohnung, in der Familie Philipp wohnt, ist bereits 40 Jahre alt und hat Renovierungsbedarf. Auch wenn der Preis von acht Euro pro Quadratmeter in Köln von vielen als fair empfunden werden dürfte, " die Wohnung sei in die Jahre gekommen und schlecht isoliert ", so die Mieter. " Im Winter sei es eiskalt und im Sommer brütend heiß ".

Wasserschaden mit Folgen

Im vergangenen Jahr kam es zu einem Wasserschaden im Bad. Das Wasser breitete sich auch in Wohn- und Schlafzimmer aus. Die LEG stellte zwar Trockner auf, diese wurden jedoch als massive Lärmbelästigung empfunden.

Dann lief erst kein Warmwasser und dann kein Kaltwasser mehr. Auf Nachfrage erklärt der Immobilienkonzern LEG, er habe zwischenzeitlich auf Rückmeldung von der Versicherung warten müssen. Von Problemen mit dem Kaltwasser habe er nichts gewusst. Familie Philipp hat die Miete gekürzt, solange bis die Schäden behoben sind.

Schäden verhindern nicht automatisch eine Erhöhung der Miete

Solche Schäden können nicht verhindern, dass es zu einer generellen Mieterhöhung kommt. Für die Anhebung der Mieten werden nur Alter, Zustand und Lage der Wohnung berücksichtigt. Die LEG will generell alle rechtlichen Möglichkeiten zum Erhöhen der Miete ihrer Wohnungen ausschöpfen. Das wäre im Jahr 2025 hier wieder möglich. Auf Nachfrage, hieß es, dies sei nicht ausgeschlossen.

Noch weiß Familie Philipp nicht, was in Sachen Mietsteigerung auf sie zukommt. Sie will weitere Erhöhungen genau prüfen und notfalls widersprechen.