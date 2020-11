Tote Hose in der Düsseldorfer Altstadt

Tristesse statt Partystimmung - in der Düsseldorfer Altstadt , wo sonst Tausende feiern, versuchen sich die Kneipen- und Restaurantbesitzer irgendwie anders über Wasser zu halten.

Um zehn Uhr abends an der "Längsten Theke der Welt" drängen sonst ganze Horden von feierwütigen Gästen durch die engen Gassen. Und nun? Ein seltsamer Anblick: Die Straßen sind zwar so hell beleuchtet wie immer, aber es huschen nun nur ganz wenige Menschen vorbei. Einige sind auf dem Weg nach Hause, andere wollen am Kiosk nur schnell etwas kaufen.

Katastrophaler Umsatz für Kiosk-Besitzer

Ein Pärchen holt sich am Kiosk von Amahd ein paar Flaschen Bier: " Wir können halt nicht mehr in die Kneipe gehen, also nehmen wir uns was mit und gehen an den Rhein ", sagt die junge Frau. Kiosk-Besitzer Amahd freut sich an diesem Abend über jeden einzelnen Kunden. Denn sein Geschäft läuft in diesen Tagen schlecht: " Katastrophal – mein Umsatz ist um 75 bis 80 Prozent runtergegangen, die Altstadt ist tot ", sagt Amahd.

Auch Restaurantbetreiber sind gefrustet