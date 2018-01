Leben retten - in Eschweiler kinderleicht!

Notärzte des Sankt-Antonius-Hospitals Eschweiler gehen in diesem Monat in Grundschulen und bieten Wiederbelebungskurse für Kinder an. Dabei spielen die Mädchen und Jungen Notfälle durch. Nach Auskunft der Eschweiler Ärzte sterben in Deutschland jedes Jahr mehr als 100.000 Menschen an einem plötzlichen Herztod. Viele der Betroffenen könnten gerettet werden, wenn sie sofort reanimiert würden.

Kinder können im Notfall große Hilfe sein

In vier Unterrichtsstunden bringen die Mediziner den Kindern bei, dass Herz, Lunge und Gehirn lebenswichtig sind. Bei einem Infarkt sind die ersten Minuten danach entscheidend. Die Viertklässler lernen anhand von Trainingspuppen, wie eine Herzdruckmassage funktioniert.

Notärztin Judith Haake: "Im Notfall nicht weggucken!"

Ausgebildete Kinder können eine große Hilfe sein, erklärt die Eschweiler Notärztin Judith Haake. Man versuche, in den Kursen zu vermitteln, dass im Notfall nicht weggeguckt wird. "Schüler im Grundschulalter können da sehr aktiv sein: Sie können Erwachsene animieren, die sich vielleicht nicht trauen, lebensrettende Maßnahmen einzuleiten" , so Haake.

Selbst Grundschüler können Defibrillator bedienen

Auch wenn die Kleinen in einer ernsten Situation vielleicht von Erwachsenen nicht richtig wahrgenommen werden, können sie Hilfe holen und Erwachsenen Tipps geben. Im Wiederbelebungskurs lernen die Grundschüler sogar, mit einem Defibrillator umzugehen. Damit haben sie vielen Erwachsenen einiges voraus, so die Eschweiler Notärzte. Viele Menschen hätten noch nie solch ein Gerät aus der Nähe gesehen.

Stand: 16.01.2018, 16:49