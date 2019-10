Lebensmittelmesse Anuga feiert Jubiläum

Anuga als globaler und bunter Marktplatz

Hanfprodukte auf der Anuga 2019

In den Hallen hängen Schinken, Käse türmt sich oder in Woks brutzelt es. "Bei keiner Kölner Messe kommen so viele Aussteller aus dem Ausland" , sagt Messechef Gerald Böse. Sie wollen große Geschäfte machen. "Die brasilianischen Fleischhersteller haben auf der vergangenen Anuga die gesamte Produktion eines halben Jahres verkauft, das ist ein Umsatz von ungefähr drei Milliarden Euro."

Keine neuen Trends in Deutschland

Die deutschen Lebensmittelhändler sind sich sicher, dass ihre Kunden in Zukunft auf die gleichen Dinge achten, auf die sie schon jetzt Wert legen. Nachhaltig produzierte Nahrung, möglichst aus der Region und dabei erschwinglich. Global sieht das anders aus: Auf der Anuga suchen auch Kaffee mit Kohlensäure, oder Mehlwürmer im Spinatmantel nach Abnehmern.

Anuga wird 100 Jahre

1919 fand die erste Anuga in Stuttgart statt. 1924 dann erstmals in Köln. Lange Zeit war sie bei den Kölner Bürgerinnen und Bürgern eine der beliebtesten Messen, schließlich konnten sie an vielen Ständen probieren. Das dürfen mittlerweile nur noch Fachbesucher. Seit 1975 ist sie aber eine Fachmesse.