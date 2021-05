Corona-Hotspot: Wie lebt es sich in der Hochhaussiedlung Kölnberg?

In der Hochhaussiedlung Kölnberg im Kölner Stadtteil Meschenich hat seit Freitagmorgen ein Impfzentrum der Caritas geöffnet. Die Infektionszahlen in dem Viertel sind hoch. Wie hoch, das kann niemand genau sagen. Denn in der Hochhaussiedlung leben viele Menschen, die in Deutschland nicht gemeldet und nicht krankenversichert sind. Deshalb haben sie auch kein Interesse daran, sich auf das Coronavirus testen zu lassen.

Untervermietung an Arbeitssuchende aus dem Ausland

„ Es ist nicht klar, wie viele Menschen am Kölnberg wohnen “, sagt der Sozialarbeiter Cristian Roiban von der Caritas dem WDR . In den Wohnungen werden oft Zimmer gegen Bares untervermietet, an Menschen, die aus dem Ausland nach Köln kommen, um hier Arbeit zu suchen. Das System ist vielen Bewohnern des Kölnbergs bekannt. Es sei aber besser, darüber nicht zu reden, sagen Anwohner dem WDR .

Viele Bewohner stammen aus Bulgarien und Rumänien

Mit der Sozialarbeiterin Katerina Aleksieva besuchen wir Familien, die offiziell am Kölnberg leben. „ Viele kommen aus Bulgarien und Rumänien, aus dem Irak und Afghanistan “, berichtet Aleksieva, die im Auftrag der Caritas jugendliche Migrantinnen und Migranten bei Problemen mit Behörden, Krankenkassen oder Schulen unterstützt.

Liliana ist mit ihrer Tochter aus Bulgarien in die Hochhaussiedlung gezogen

Zu den Menschen, um die sich Alksieva kümmert, gehört Violetta. Die 20-Jährige ist mit ihrer Mutter Liliana aus Bulgarien nach Köln gekommen. „ Mir wurde schon in Bulgarien gesagt, dass am Kölnberg viele Bulgaren sind und man hier eine Wohnung finden kann “, sagt Liliana.

Blinde Frau im Rollstuhl auf der 10. Etage

Tochter Violetta ist blind und auf den Rollstuhl angewiesen. Die Mutter wollte für die Tochter ein besseres Leben, vor allem eine bessere medizinische Versorgung als in Bulgarien. Jetzt leben Mutter und Tochter in dem größten Hochhaus am Kölnberg auf der 10. Etage in einer 30-Quadratmeter-Wohnung.