Vor zwei Jahren wurde das Mehrfamilienhaus in Bonn-Holzlar verkauft. Der neue Besitzer will es abreißen und neue Wohnungen bauen. Obwohl Said Zawawi längst der letzte Mieter ist, alle anderen Wohnungen entkernt sind und fast alle Fenster rausgerissen wurden, pocht der Mann auf seinen gültigen Mietvertrag.

Said Zawawi zeigt uns seine Wohnung, in der er mittlerweile seit 18 Jahren lebt: " Schauen Sie, da ist überall Schimmel. Im Wohnzimmer, im Arbeitszimmer, im Flur. In dem ist zudem noch die Tapete von der Decke runtergekommen. In der Küche und im Bad läuft Wasser die Wände herunter. "