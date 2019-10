Buntes Spektakel bei der 19. Kölner Theaternacht

In Köln beginnt heute Abend (02.10.2019) die 19. Theaternacht. Besucher können bis vier Uhr morgens mit einem einzigen Ticket in den Theatern der Stadt Schauspiel, Tanz, Oper, Kabarett und szenische Lesungen erleben. Insgesamt finden mehr als 200 Vorstellungen mit 100 Ensembles statt. Laut Veranstalter, die Kölner Theaterkonferenz, machen 44 Bühnen mit. Darunter viele freie Theater wie das "Theater der Keller" in seiner neuen Spielstätte in der Tanzfaktur in Köln-Deutz. Mit dem Schauspiel, der Oper und dem Hänneschen-Theater sind aber auch die städtischen Bühnen dabei.

Akrobaten, Pantomime und Klassik

Theater der Keller: "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke"

Von Seilen gehalten tanzen die "Angels Aerials" am Schornstein des Heizkraftwerks in der Kölner Südstadt den Besuchern entgegen. Sie fallen aus schwindelerregender Höhe und schweben durch die Luft. Die Luftakrobaten sind ein Höhepunkt der 19. Kölner Theaternacht. Nach Angaben der Kölner Theaterkonferenz kommen die "15 Minuten-Aufführungen" in der Studiobühne an der Universität vor allem bei jungen Besuchern gut an. Dort singen, tanzen und performen immer andere junge Schauspieler im 15-Minuten-Takt.