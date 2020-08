Trotz Trockenheit: Chemiepark darf Milliarden Liter Grundwasser abpumpen

Statt die Chemieunternehmen im Chemiepark zum Wassersparen zu verpflichten, will die Kölner Bezirksregierung nach WDR -Informationen den gigantischen Verbrauch von Grundwasser so weiter laufen lassen wie bisher. 100 Milliarden Liter Wasser, das ist mehr als die Dhünntahlsperre im Bergischen Land fasst.

Umweltschäden vorprogrammiert laut BUND

Umweltschützer halten den enormen Wasserverbrauch für eine Gefahr. Paul Kröfges, Wasserexperte der Umweltverbandes BUND warnt davor so weiter zu machen wie bisher. Vor dem Hintergrund der seit Jahren anhaltenden Dürre könne der hohe Wasserverbrauch zu einer Gefahr für die Auenwälder am Rhein aber auch für die Trinkwasserversorgung werden. Kröfges sagt dem WDR: "Wenn die klimatische Situation sich so weiter entwickelt, wie es sich in den vergangenen drei Jahren hier am Rhein abgezeichnet hat, wird das dramatische Folgen haben. Dann muss die Trinkwasserversorgung überdacht, ganz anders geregelt werden. Dann müssen die Mengen reduziert werden, die hier entnommen werden."

Chemieparkbetreiber weist Vorwürfe zurück

In der Rheinaue im Kölner Stadtteil Flittard laufen die Grundwasserpumpen des Chemieparks weiter auf Hochtouren. Ohne Zugang zu riesigen Wasservorräten hätte der Chemiepark laut Betreiberfirma Currenta keine Zukunftsaussichten. In einer schriftlichen Erklärung von Currenta heißt es dazu: "Um auch künftig (…) im internationalen Wettbewerb zu bestehen, müssen wir unseren Kunden die dazu nötigen Wachstumsperspektiven bieten."

Betreiber Currenta sieht keine negativen Auswirkungen

Kräuter, Gräser und Insekten haben sich in der Flittarder Aue breit gemacht. Für den Laien ist hier von Wassermangel nichts zu erkennen. Doch statt dichter Auenwälder gibt es hier vor allem Magerwiesen. Und die vorhandenen Bäume leiden nach Angaben von Umweltschützern massiv unter der Dürre. Tatsächlich haben viele Bäume Schäden. Der Betreiber des Chemieparks bestreitet aber, dass die Entnahme von vielen Milliarden Litern Grundwasser Auswirkungen auf die Umwelt hat. Ein Interview vor dem Mikrofon wollte Currenta nicht geben. In der schriftlichen Antwort auf Fragen des WDR heißt es: "Eine Umweltbeeinträchtigung aufgrund unserer Wasserentnahmen liegt nicht vor und ist objektiv auch nicht zu erwarten."

Auenwälder sind laut BUND in Gefahr

Das sieht der Umweltverband BUND ganz anders. "Die Auenwälder, die es eigentlich hier südlich des Chemieparks geben müssten sind längst verschwunden. Wir sehen hier trockene Wiesen und eine künstlich mit Wasser gefüllte Rinne" , sagt Wasserexperte Paul Kröfges. Um Schäden an dder Umwelt zu vermeiden und das Trinkwasser zu schützen, sei es dringend notwendig, "dass Currenta und andere Wasserentnehmer ihre Hausaufgaben machen und überprüfen und insgesamt überprüft wird, welche Mengen Wasser hier noch entnommen werden können. Das muss unbedingt gedeckelt und aus einer übergeordneten Sicht geregelt werden."

Bezirksregierung sieht keinen Hinweis auf angespannte Situation