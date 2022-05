Landtagswahl 2022 im Bergischen Land

Alle Nachrichten aus dem Bergischen Land:

Geringere Wahlbeteiligung in Wuppertal

Die Wahlbeteiligung in Wuppertal ist laut den ersten Hochrechnungen deutlich geringer als bei der vergangenen Landtagswahl. Die Stadt meldet um 18 Uhr eine Wahlbeteiligung von 50,9% - fast 12 Prozentpunkte weniger. Die Zahl der Briefwähler ist dabei schon mit eingerechnet.

Wahlhelfer in Wuppertal abgesprungen

In Wuppertal sind kurz vor der Wahl viele Wahlhelfer ausgefallen. Insgesamt sind es etwa 200 von 1700 Helfern. Auch Wahlvorsteher sagten ab, die besonders dafür geschult worden. Die Stadt konnte kurfristig mit vielen Telefonaten neue Wahlhelfer finden, diese schulen und die Ausfälle ausgleichen, so dass alle Wahllokale pünktlich öffnen konnten. Auch in Remscheid hatten mehr als 10 Prozent der Helfer abgesagt.

Panne bei Briefwahlunterlagen

In Burscheid gab es eine Panne bei den Briefwahlunterlagen kurz vor Landtagswahl. In mehreren Straßen sind die beantragten Unterlagen nicht angekommen - ein Zusteller-Dienst habe Fehler gemacht, so die Stadt. Gemeinsam versuche man die Unregelmäßigkeiten aufzuklären.