Landtag würdigt Komponisten Jacques Offenbach mit Ausstellung

Der NRW-Landtag erinnert mit einer Ausstellung an den deutsch-französischen Musiker und Komponisten Jacques Offenbach. Die Wander-Schau "Jacques Offenbach. Von Köln über Paris in die Welt" ist bis 22. September in der Wandelhalle zu sehen, wie der Landtag mitteilte.

Die Ausstellung zeichnet den Lebensweg des Komponisten und bietet einen Eindruck vom Leben im 19. Jahrhundert am Rhein und an der Seine. Bislang unbekannte und neu entdeckte Dokumente werden präsentiert.

Kompositionen für Violoncello und Bühnenwerke

Der gebürtige Kölner Offenbach, der seinen Vornamen Jakob in Frankreich in Jacques änderte, gilt als Begründer der modernen Operette. Seine bekanntesten Stücke sind die Tanznummer Cancan aus "Orpheus in der Unterwelt" sowie Bacarole aus "Hoffmanns Erzählungen".

Insgesamt verfasste er 75 Kompositionen für Violoncello und 102 Bühnenwerke. Offenbachs Vater war einst Kantor in der Kölner Synagogengemeinde in der Glockengasse 5-7.