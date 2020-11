Ringförmiger Anbau: Landtag NRW plant Vergrößerung

Mit einem entsprechenden Entwurf setzte sich ein Leipziger Architektenbüro im Wettbewerb für die Erweiterung durch, wie ein Sprecher des Landtags heute mitteilte.

Kosten für das Projekt noch unklar

Der Bau in Düsseldorf könnte Ende des nächsten Jahres beginnen. Es würden nun Verhandlungen über die Vertragsdetails mit dem Leipziger Architekturbüro aufgenommen, hieß es in der Mitteilung.

Wie viel das Projekt kosten werde, könne noch nicht geschätzt werden. Neben dem Landtags-Anbau ist auch ein Bürgerpark in dem Bereich geplant mit Übergang von der Rheinpromenade zum Medienhafen.

Ursprüngliches Gebäude nur für drei Fraktionen konzipiert

Das 1988 fertiggestellte halbrunde Gebäude am Düsseldorfer Rheinufer muss erweitert werden, da der Bedarf an Büro- und Sitzungsräumen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen ist. Damals war nur mit drei Fraktionen geplant worden - inzwischen sind im Landtag aber fünf vertreten - CDU , SPD , FDP , AfD und Grüne.

Der Anbau erstreckt sich bis zum Rheinturm.

" Die Zahl der Sitzungen hat zugenommen. Vor zehn Jahren hatten wir 2.000 Sitzungsraumnutzungen, derzeit sind es schon 12.000 pro Jahr. Und wir sind an unsere Grenzen gekommen ", sagt Landtagspräsident Andre Kuper (CDU). Aktuell werden deshalb an vier Standorten in Düsseldorf Räume angemietet, das kostet rund drei Millionen Euro im Jahr.

Die Erweiterung des Landtagsgebäudes und die Landschaftsplanung waren europaweit ausgeschrieben worden. Das Preisgericht habe sich mit 34 Entwürfen befasst, 9 seien in die engere Auswahl gekommen, hieß es. Laut dem Siegerentwurf sollen die ringförmigen Gebäude Glasfassaden bekommen und begrünte Dächer erhalten.

" Symbiose zwischen Gegewart und Zukunft "

Dem Vorsitzenden des Preisgerichts, Professor Jörg Aldinger, zufolge sei es bei dem Entwurf gelungen, die Architektur des Landtags fortzuschreiben und neu zu interpretieren. Es sei eine " wunderbare Symbiose von Gegenwart und Zukunft in Städtebau, Landschaftsplanung und Architektur ".

Stand: 24.11.2020, 14:08