Landratswahl im Kreis Viersen muss wiederholt werden - Berufung geplant

Stand: 29.03.2022, 09:20 Uhr

Das Verwaltungsgericht in Düsseldorf hat am Montag entschieden, dass die Landratswahl im Kreis Viersen wegen verdeckter Wahlwerbung wiederholt werden muss. Der Landrat will in Berufung gehen.