Pföhler wird von verschiedenen Seiten vorgeworfen, die Bevölkerung im Ahrtal nicht rechtzeitig vor der Unwetterkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli 2021 gewarnt zu haben.

Offiziell kann er sein Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausüben

Um einen offiziellen Rücktritt handelt es sich bei Jürgen Pföhlers Rückzug aus dem Amt nicht, so die CDU des Kreises Ahrweiler weiter. Die Entscheidung, das Amt „absehbar nicht mehr auszuüben“ , sei krankheitsbedingt. Die CDU -Fraktion stellt aber fest: Pföhlers Schritt sei notwendig und unausweichlich. Das Vertrauen der Menschen im Kreis Ahrweiler sei nicht mehr gegeben. Der Kreis benötige in der aktuellen Situation in der Führung einen unbelasteten personellen Neuanfang. Die Herausforderungen der kommenden Jahre würden viel Kraft und Einsatz fordern. Dies setze Vertrauen der Bevölkerung in die politisch Verantwortlichen voraus.

Fehlendes Vertrauen bei den Bürgern

Dieses Vertrauen ist bei vielen Bürgern im Ahrtal nicht mehr vorhanden. Sie bescheinigen dem Landrat eine Mitschuld an den Ereignissen der Katastrophennacht. Auch verschiedene Ortsbürgermeister berichten, sie hätten bereits um 16 Uhr des 14. Juli 2021 Jürgen Pföhler aufgefordert, den Katastrophenalarm auszurufen. So sagte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr Cornelia Weigand dem SWR , sie habe bereits nachmittags in der Kreisverwaltung angerufen und Katastrophenalarm gefordert. Tatsächlich wurde der aber erst kurz nach 23 Uhr ausgelöst.

Verwirrung um Zukunft des Landrates