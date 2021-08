Landräte unter Beschuss

"Wahnsinn" , entfährt es Markus Ramers, als er von einer Empore aus auf die Lagerfläche vor ihm herunterblickt. Gespendete Kleidung, eingeschweißte Waschmaschinen und Getränkepaletten lagert das Deutsche Rote Kreuz für die Flutopfer in einer Halle in Zülpich. Für Landrat Ramers ist es nach Wochen endlich mal ein Ortstermin ohne Gummistiefel.

Die Lagerhalle ist ein Ort geregelter Ordnung. Doch der Landrat weiß, dass in den Flutgebieten noch immer Chaos herrscht: "Für manche dort ist erst seit einigen Tagen klar, dass sie in den nächsten Monaten nicht mehr in ihrem Haus leben können. Es ist für die Betroffenen noch immer eine sehr schwere und belastende Situation. "

Kritische Fragen zum Katastrophenmanagement

Landrat Markus Ramers

Markus Ramers ist noch kein Jahr im Amt als Landrat, der SPD -Politiker war vorher Lehrer an einem Gymnasium. Ihm und seiner Familie ist während der Flut nichts passiert, aber nach der Katastrophe ist er an seine Grenzen gestoßen: "Ich hab auch mal in der Ecke gesessen und war ziemlich niedergeschlagen, ich habe auch mal laut ein Wort mit 'Sch' am Anfang geschrien. Aber man ist als Landrat in der Verantwortung."

Diese Verantwortung spürt auch Rhein-Sieg-Landrat Sebastian Schuster ( CDU ). Sein Kalender ist voll mit Terminen rund um die Flut: "Man ist müde, man ist abgeschlagen, man schläft schlecht und dann kommen ja auch Querschläge."

Schuster meint damit Strafanzeigen von Bürgern, kritische Fragen zum Katastrophenmanagement oder den Vorwurf, sich nicht in den Flutgebieten zu zeigen.

Ahrweiler Landrat lässt Amt ruhen