Bewährungsstrafe: Hürtherin hat zwei Kinder ausgesetzt

Das Kölner Landgericht hat am Montagvormittag (26.11.2018) das Urteil gegen eine 30 Jahre alte Frau aus Hürth gesprochen. Sie hatte zwei Säuglinge ausgesetzt. Das Gericht verurteilte die Frau nun zu zwei Jahren Haft auf Bewährung.

Mutter soll Kinder allein zur Welt gebracht haben

Laut Anklage hatte die Frau ein Mädchen und einen Jungen in den Jahren 2011 und 2013 alleine in ihrer Wohnung zur Welt gebracht. Danach setzte sie die Kinder aus. Das Mädchen soll sie auf einem Parkplatz in Hürth bei Köln ausgesetzt, den Jungen zwei Jahre später auf dem Grünstreifen einer stark befahrenen Straße im niederländischen Roermond zurückgelassen haben.

Säuglinge wurden unterkühlt gefunden

Beide Säugling wurden rechtzeitig gefunden, waren jedoch stark unterkühlt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert. Die Frau gab die Taten zu und begründete sie damit, dass sie sonst ihre Arbeitsstelle verloren hätte. Eine Babyklappe habe sie in der Umgebung ihres Wohnortes nicht gefunden. Der Prozess fand weitestgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.