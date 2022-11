Landgericht Köln: Wichtige Prozesse verzögern sich

Die Nachricht von dem Tod einer jungen Frau und ihrem Kind erschütterte nicht nur Köln. Im September 2019 nahm eine schwangere Frau für eine Routineuntersuchung Glukose zu sich. Sie wusste nicht, dass die Lösung mit einem Narkosemittel versehen war. Die Frau starb wenig später an der Vergiftung. Ihr Kind konnte noch per Notkaiserschnitt zur Welt gebracht werden, doch auch der Säugling überlebte nicht. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits vor zwei Jahren eine Apothekerin angeklagt. Doch der Prozess konnte immer noch nicht beginnen.

Zu viele Kapitaldelikte

Nach der Anklageerhebung muss eine Kammer des Kölner Landgerichts über die Anklage entscheiden und einen Termin für die Hauptverhandlung festlegen. Doch die zuständigen Richterinnen und Richter hatten in der Vergangenheit viel zu tun. Sie verhandelten zum Beispiel den sogenannten Doppelmord von Niehl, ein Totschlagsdelikt bei dem ein Mann seine Freundin aus Zorn in Ehrenfeld erwürgte oder den Fall, bei dem eine Mutter und ihr Partner in Bergheim ein fünfjähriges Kind beinahe verhungern ließen.

Prozesse sollen 2023 beginnen

Deshalb wird nun der "Glukose-Fall" einer anderen Strafkammer zugeordnet, die dann genug Zeit hat, um den Prozess vorzubereiten.

Auch in einem weiteren Verfahren warten die Beteiligten auf eine Verhandlung. Eine 21-Jährige soll von mehreren Männern als Sklavin gehalten worden sein. Über Tage wurde die Frau laut Staatsanwaltschaft gedemütigt, geschlagen und getreten. Sie starb bereits im Sommer 2020. Anklage erhob die Staatsanwaltschaft ein halbes Jahr später. Weil auch in diesem Fall die mutmaßlichen Täter nicht in U-Haft sitzen, wird die Bearbeitung immer wieder verschoben. Aber auch hier will das Landgericht handeln und das Verfahren einer anderen Strafkammer geben.