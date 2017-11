35-Jähriger wegen Totschlags verurteilt

Wegen der Tötung des Nachbarn seiner ehemaligen Lebensgefährtin muss ein 35-Jähriger für sechs Jahre in Haft.

Das Opfer war der Frau zur Hilfe gekommen, als der 35-Jährige an ihrer Wohnung in Frechen randalierte. Der Angeklagte habe mehrmals auf den Nachbarn eingeschlagen, als dieser sich in den Beziehungsstreit einschaltete, hieß es am Montag (27.11.2017) in der Begründung des Landgerichts Köln.