Von 90-jährigem Bonner überführt: Landgericht verurteilt Telefonbetrüger

Ein 90-jähriger Mann aus Bonn, den die Bande als potentielles Opfer auserkoren und angerufen hatte, hatte dafür gesorgt, dass die drei Angeklagten vor Gericht landeten.

Viele Menschen in seinem Alter fallen immer wieder auf die Masche der Telefonbetrüger herein. Nicht so der pensionierte Architekt. Die Telefonbetrüger hatten ihn angerufen und sich als Polizei und Staatsanwaltschaft ausgegeben.

90-jähriger Bonner geht nur zum Schein auf die Masche ein

Bonner Landgericht

Man wolle mit seiner Hilfe eine Bande Krimineller überführen, bräuchte dazu aber 70.000 Euro von ihm. " Das Geld bekommen sie wieder zurück, wir brauchen nur die Fingerabdrücke der Täter – das hatte man mir am Telefon versicher t", erinnert sich der 90-Jährige. " Aber: die Polizei ruft nicht bei Privatleuten an und erkundigt sich nach Konto und Vermögensverhältnissen. Mir war sofort klar: Das stimmt nicht, was die wollen ."

Der pensionierte Architekt geht damals nur zum Schein auf den betrügerischen Plan der falschen Ermittler ein – und schaltet die richtige Polizei ein. Nach einem stundenlangen Telefonat deponiert er schließlich 21.000 Euro Falschgeld in einer Mülltonne vor seinem Haus im Bonner Stadtteil Ippendorf. Kurz darauf nehmen Ermittler den Geldabholer fest.

Bonner Landgericht verurteilt alle drei Angeklagten

" Dank der heroischen Mithilfe von Herrn Z .", so die Vorsitzende Richterin in der Urteilsbegründung, habe man zwei Komplizen des Mannes ermitteln können. Alle drei wurden heute verurteilt. Einen Angeklagten, der als Geldabholer und als Logistiker fungiert haben soll, zu vier Jahren und neun Monaten. Die beiden anderen zu drei Jahren und drei Monaten sowie zu einem Jahr und 3 Monaten auf Bewährung.

" Die Kammer hat entschieden, dass es sich bei allen drei Angeklagten juristisch gesehen um Mittäter handelt – auch wenn ihr Tatbeitrag nicht so groß war ", sagt Gerlind Keller, Sprecherin des Bonner Landgerichts. " Sie haben erst dafür gesorgt, dass die Masche funktioniert. "

Betrüger erleichtern Senioren um mehrere Hunderttausend Euro

Laut Staatsanwaltschaft hatte die Betrüger-Bande, die aus dem Libanon heraus agiert haben soll, drei andere Senioren um mehrere Hunderttausend Euro gebracht. Darunter eine Frau aus Essen. Sie soll den Tätern erst 37.000 Euro in bar ausgehändigt haben. Anschließend sollen die Betrüger sie dazu gebracht haben, für 340.000 Euro fünfeinhalb Kilogramm Gold zu kaufen und es einem der in Bonn verurteilten Männer zu übergeben.