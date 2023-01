Düsseldorf: Synode der Evangelischen Kirche im Rheinland startet

Die Delegierten vertreten 627 Gemeinden in 37 Kirchenkreisen des Rheinlands. Unter der Überschrift „Sensibel für Vielfalt, offen für Gott – Bildung. Evangelisch. Frei.“ soll es besonders um Chancengleichheit für Menschen verschiedener Herkunft gehen. Zentrales Thema ist dabei die Integration von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte in das deutsche Bildungssystem.

Herkunft entscheidet nach wie vor stark über den Bildungsweg

"Leider entscheidet die Herkunft in Deutschland nach wie vor stark über den Bildungsweg von Menschen. Als Kirche ist uns wichtig, dass Bildung zur Entfaltung der eigenen Persönlichkeit beitragen und junge Menschen befähigen soll, in einer diversen, vielfältigen Gesellschaft zurechtzukommen", so Präses Thorsten Latzel.

Die Evangelische Kirche im Rheinland möchte dabei - ausgehend von den Bildungsangeboten auf landeskirchlicher Ebene - neue und barrierefreie Begegnungsformate entwickeln. Auf Vielfalt ausgelegte Bildungsprozesse in den Gemeinden sollen hier von zentraler Bedeutung sein.

Hochschul-Standorte und andere Bildungseinrichtungen vernetzen

Auch sollen Bildungseinrichtungen im Rheinland besser vernetzt werden. Dabei sollen die fünf Hochschulstandorte in Nordrhein-Westfalen mit dem Studiengang "Evangelische Theologie auf Lehramt" an den Universitäten zu Duisburg-Essen, Wuppertal, Köln, Bonn und Koblenz helfen.

Die Synode beginnt am Sonntag, 15. Januar 2023, um 16 Uhr mit einem Eröffungsgottesdienst in der Mutterhauskirche in Düsseldorf-Kaiserswerth. Ab dem 16. Januar tagen die Landessynodalen dann in einem Hotel.