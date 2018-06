Die AfD hat am Sonntag (10.06.2018) ihren Landesparteitag in Kalkar abgehalten. Neben Weichenstellungen zur Europawahl diskutierten die Delegierten vor allem über die Zahlungsmoral einiger Bundestagsabgeordneten.

Dabei sollte es eigentlich nur um Satzungsfragen gehen - ein neues Mitglied der Landesschiedsstelle musste gewählt werden. Es wurde Uwe Höller aus Bergisch Gladbach. Auch die Formalia, welche Delegierten aus NRW über die Bundesliste für die Europawahl mit abstimmen, wurden festgezurrt.

Kritik an einigen Bundestagsabgeordneten

Soweit war es ein eher unspektakulärer Parteitag. Wären da nicht die Finanzen des Landesverbandes. Besonders die Zahlungsmoral einiger Bundestagsabgeordneter führte zu Unmut bei den Teilnehmern.

Landtagsmitglieder der AfD sollen 500 Euro monatlich an die Partei abführen, Bundestagsabgeordnete aus NRW 1.000 Euro. Dazu hatten sich alle bei ihrer Bewerbung verpflichtet.

Allerdings entrichten bisher - nach Angaben der Partei - nur sieben von 14 diese Abgabe vollständig. Geld, das die Landespartei gut gebrauchen könnte. Ein vorgestellter Finanzbericht zeigt, dass die AfD in NRW im vergangenen Jahr über 450.000 Euro mehr ausgegeben als eingenommen hat, auch wenn sie für das Jahr 2018 das Geld bisher einsparen konnte.

Kritik durch Landeschef

Landeschef Thomas Röckemann appellierte an die Betroffenen das Geld zu entrichten. " Schachernde Berufspolitiker wollen wir in der AfD nicht ", sagte der Landtagsabgeordnete in seiner Eröffnungsrede. Die Betroffenen müssten damit rechnen, künftig nicht mehr aufgestellt zu werden. Für diese Aussage gab es von nahezu allen Delegierten Applaus.

Juristisch kann die Partei nicht viel machen - die Verpflichtungen der Abgeordneten sind allesamt freiwillig. Ein Anrecht auf die Zahlungen hat die Partei nicht. Neben den Debatten über die Zahlungsmoral wurde auch über die aktuellen Äußerungen des Bundeschefs Alexander Gauland gesprochen.