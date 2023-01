Pendeln im Rechtsrheinischen – das bedeutet aktuell noch: Auf den Bus warten oder mit dem Auto fahren. In den 50er Jahren gab es eine Bahn, die Niederkassels Stadtteile mit Bonn und Köln verbunden hat. Was einmal war, könnte bald wieder Realität werden.

5,2 Millionen Euro vom Land

NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) hat am Donnerstag einen so genannten Förderbescheid an den Rhein-Sieg-Kreis überreicht. Darin enthalten: 5,2 Millionen Euro, damit die Planungen für die 21 Kilometer lange Strecke weitergehen können. "Das ist ein erheblicher Fortschritt, gerade in diesem dicht besiedelten Raum, eine Bahnverbindung hinzubekommen" , sagte Krischer bei einem Pressetermin in Niederkassel.

In Zukunft sollen Pendler von Bonn nach Köln und zurück fahren können, mit Haltepunkten in Mondorf, Niederkassel, Lülsdorf. Zur Rushhour sieht die Planung einen 10-Minuten-Takt vor. Die Region wachse auf diese Weise noch mehr zusammen, sagt Sebastian Schuster (CDU), Landrat des Rhein-Sieg-Kreises: „Die Menschen haben jetzt eine Möglichkeit umzusteigen, sich vom Auto zu lösen und so dem Klimawandel zu begegnen.“

Autobahnbrücke gleich Bahnbrücke?

Am Rhein bei Langel soll die neue Bahnlinie später einmal den Rhein queren - über eine Brücke. Clemens Rott von der Bürgerinitiative „Porz-Langel gegen die Autobahnquerung 553“ freut sich über den Ausbau des Nahverkehrs. Doch an genau der Stelle gibt es auch Pläne für eine Autobahnbrücke, als Teil der so genannten „Rheinspange“. „Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir brauchen bessere Angebote für Bus und Bahn. Autobahnbrücken haben wir im Raum Köln genug“ sagt Clemens Rott.

Planung und Bau könnten Jahre dauern

Die Gesamtkosten für das Projekt werden auf 391 Millionen Euro geschätzt. Mindestens zehn Jahre sollen die Planungen und Bauarbeiten dauern. Dann könnten die ersten Bahnen, rechts des Rheins, fahren.

Über dieses Thema haben wir am 12. Januar 2023 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr berichtet