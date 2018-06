Katholische Laien in Köln begehren auf

Die katholische Laienvertretung in der Erzdiözese Köln geht auf Konfrontationskurs zu ihrer Bistumsleitung.

Bei der Vollversammlung des Diözesanrates der Katholiken im Erzbistum Köln kritisierte der Vorsitzende Tim Kurzbach am Samstag (02.06.2018) in Bergisch Gladbach fehlende Reformen. " An der Basis konkret verändert sich zu wenig, oder zu wenig zum Guten ", sagte der Solinger SPD -Oberbürgermeister.