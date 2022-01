Bergisch Gladbach: Lagerhalle mit Oldtimern abgebrannt

Um kurz nach 19 Uhr meldete ein Anrufer bei der Feuerwehr einen Brand in der Lagerhalle. Mehrere Autos würden dort in Flammen stehen, berichtete der Anrufer. Als die Feuerwehr eintraf stand die rund 1.000 Quadratmeter große Halle in Flammen. Auf ein Wohnhaus direkt neben der Fahrzeughalle hatte das Feuer bereits übergegriffen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. In der Halle waren rund 20 Oldtimer abgestellt.

Warnung durch „NINA“

Lagerhalle in Bergisch Gladbach abgebrannt

Das Feuer verursachte eine erhebliche Rauchvergiftung. Anwohner wurden über die Warn-App „NINA“ aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Um den Brand zu löschen, setzte die Feuerwehr Löschschaum ein. Erst gegen Mitternacht konnte das Feuer vollständig gelöscht werden.

Feuerwehrmann im Krankenhaus

Bei den Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrmann, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Brandes ist noch nicht geklärt. Das Wohnhaus neben der Fahrzeughalle ist zurzeit nicht bewohnbar. Die Oldtimer sind zerstört.

Stand: 18.01.2022, 08:54