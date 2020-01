Sinkende Passagierzahlen und wirtschaftliche Verluste – der Flughafen Niederrhein in Weeze hat mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Der Kreis Kleve teilte dem WDR vergangene Woche (30.12.2019) auf Anfrage mit, dass er an seinem Engagement festhalten wolle. Kritiker sehen hingegen keine Zukunft für den Flughafen.

Verlustgeschäft für Flughafen und Kreis Kleve

Im vergangenen Jahr haben sich die Passagierzahlen um knapp ein Drittel verringert. Trotzdem bekommt der Flughafen vom Kreis Kleve erneut finanzielle Unterstützung – in Höhe von zwei Millionen Euro. Seit der Eröffnung des Flughafens 2003 hat der Kreis mehr als 34 Millionen Euro an zinsfreien Krediten zur Verfügung gestellt. Teils wurden diese zurückbezahlt, sagt der Kreis Kleve. Außerdem trägt er als Teilhaber, in Form einer stillen Gesellschaft, alle Risiken.