Müngstener Brücke: Bauarbeiten länger und teurer

Noch in diesem Jahr wollte die Bahn eigentlich mit den letzten Stahl- und Rostschutzarbeiten an der Müngstener Brücke zwischen Solingen und Remscheid fertig werden. Dieser Zeitplan scheint aber kaum zu schaffen. Grund sind viele Schäden im Stahlgerüst, mit denen vorher offenbar niemand gerechnet hatte. Immer wieder müssen Bauteile mit Stahlplatten verstärkt werden. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Brücke für die nächsten mindestens 70 Jahre hält.