Handball- und Fußball- EM kommen nach Köln

Zur Jungfernfahrt waren die beiden Bundestrainer persönlich nach Köln gekommen: Fußballcoach Hansi Flick und Handball-Nationaltrainer Alfred Gislason. Sie saßen auch als erste in der neuen EM-Bahn. Ihre Premiere führte vom RheinEnergie Stadion zur Lanxess Arena – von einer Spielstätte zur anderen.

Für Fußball-Bundestrainer Hansi Flick war der Besuch in Köln auch ein Zurück-kommen: Anfang der 1990er Jahre hat er beim FC gespielt: "Ich hab ne schöne Zeit gehabt, weil wir einfach ein gutes Miteinander hatten, ein gutes Team. Ich denke gerne an Köln zurück."

Köln – nicht nur Fußball-, sondern auch Handball-Stadt

Und auch Alfred Gislason hat eine Vergangenheit mit Köln. Hier gewann er mehrfach die Handball-Championsleague - mit seinem ehemaligen Verein, dem THW Kiel. Und die Nationalmannschaft? Die wurde 2007 Weltmeister in Köln, feierte danach ausgelassen im Rathaus und der Stadt. Ein gutes Omen für die EM nächstes Jahr? "Die Lanxess Arena ist eine ganz besondere Halle für den Handball-Sport. Hier ist immer eine Riesenstimmung – auch drum herum in der Stadt" , sagt Gislason.

Spielpläne: Gastmannschaften stehen noch nicht fest

Die Handballer tragen bei ihrer EM 2024 die Haupt- und Finalrunde in Köln aus. Wenn die deutsche Mannschaft die Vorrunde übersteht, wird sie also in der Stadt spielen. Bei den Fußballern steht dagegen schon fest, dass das DFB-Team nicht im RheinEnergie Stadion stehen wird.

Vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale werden dort stattfinden. Zu Gast werden unter anderem die Gruppengegner der deutschen Mannschaft sein. Wer das sein wird, entscheidet die Auslosung Anfang Dezember. EM-Stimmung soll es im Juni trotzdem in Köln geben: Die Stadt wird am Tanzbrunnen und in der Altstadt zwei Fanmeilen zur UEFA Euro 2024 einrichten, um die Fans aus ganz Europa willkommen zu heißen.