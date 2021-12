Rekordfund am Flughafen Köln/Bonn: 600 Kilo Drogen

600 Kilogramm Drogen im Wert von 1,6 Millionen Euro fanden Zöllner in Päckchen und Paketen. Heroin war in Motorradkupplungen versteckt, Kokain lag in einem Elektroboiler, Ecstasy in Packungen von Buntstiften, Marihuana war in Tischplatten verbaut, Haschisch als Seife getarnt.

" Selbst erfahrene Kollegen staunen, was Dealer sich einfallen lassen, um Drogen zu verstecken ", sagte der Sprecher des Zolls, Jens Ahland, dem WDR . Die Drogen kommen aus Afrika, Lateinamerika und Asien und waren für Empfänger in ganz Europa bestimmt. Einzelheiten über die Schmuggelrouten will der Zoll nicht bekannt geben, um Ermittlungen nicht zu gefährden.

Drogen für mehr als 100.000 Euro in Paketen

Seit Beginn der Corona Pandemie boomt der Internethandel mit Rauschgift. Statt in Lokalen oder auf der Straße Drogen zu übergeben, verschicken Dealer die Ware zunehmend per Brief und per Paket. " Auffällig ist, dass immer größere Mengen Rauschgift verschickt werden. In einzelnen Paketen steckten Drogen im Wert von mehr als 100.000 Euro ", sagt Zoll-Sprecher Ahland.

In jedem einzelnen Fall ermitteln jetzt Zollfahnder und das Zollkriminalamt.