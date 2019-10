Hunderte Menschen in NRW haben am Freitag (11.10.2019) gegen den türkischen Einmarsch in Nordsyrien protestiert. Demonstrationen gab es unter anderem in Mönchengladbach, Düsseldorf und Dortmund.

Die Teilnehmer forderten unter anderem eine sofortige Flugverbotszone über Nordsyrien, einen Stopp aller Rüstungsexporte und einen Handelsstopp mit der Türkei.

Rund 600 Menschen zogen am späten Nachmittag durch die Dortmunder Innenstadt und sangen Lieder für die Opfer des Syrienkrieges. Zudem protestierten sie gegen den Einmarsch türkischer Truppen ins syrische Grenzgebiet. Sie fordern die deutsche Bundesregierung auf, Erdogan von seinem Krieg gegen die Kurden abzubringen.

Demonstration vor dem WDR in Düsseldorf

Kurdische Flaggen vor dem WDR-Funkhaus