Auch militante Teilnehmer

Außerdem rechnet die Polizei mit Hunderten Anhängern der gewaltbereiten kurdischen Apoistischen Jugend. Sie will "militanten Widerstand" gegen "türkische Faschisten" und hat laut Polizei mehrere Anschläge, auch in Köln, verübt. Rigoros will die Polizei zudem gegen Demonstranten vorgehen, die Bilder des in der Türkei inhaftierten PKK-Anführers Abdullah Öcalan zeigen. Das sei "in jeder Form" strafbar, stellte der Polizeipräsident klar.

Bei jüngsten kurdischen Demonstrationen in NRW war alles friedlich geblieben.

Video starten, abbrechen mit Escape Proteste gegen die türkische Politik | WDR aktuell | 23.01.2018 | 01:50 Min. | Verfügbar bis 23.01.2019 | WDR

Stand: 26.01.2018, 15:45