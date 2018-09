Mehrere Tausend Kurden haben sich am Samstag (08.09.2018) auf den Düsseldorfer Rheinwiesen versammelt. Nach Angaben der Polizei trafen sich dort am Mittag etwa 3.500 Menschen und feierten friedlich mit Gesang und Tänzen. Die Polizei schritt vereinzelt ein, um Flaggen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sicherzustellen. Die Lage sei " relativ ruhig ", sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag.

Die Kundgebung unter dem Motto " Schluss mit dem Verbot kurdischer Kultur! Freiheit für Abdullah Öcalan!" hatten zwei Bundestagsabgeordnete der Partei "Die Linke" organisiert.

Kulturfestival abgesagt

Die Teilnehmer feierten mit Gesang und Tänzen

Zuvor war ein kurdisches Kulturfestival in Dinslaken von der Stadt Dinslaken und dem Düsseldorfer Verwaltungsgericht verboten worden. Ursprünglich wollten bis zu 25.000 Kurden auf der Trabrennbahn in Dinslaken zusammenkommen. Nach Auffassung der Behörden wies das Sicherheitskonzept dafür jedoch gravierende Mängel und Lücken auf.