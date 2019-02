Verfremdeter Trump: Kunststudenten stellen in Düsseldorf aus

Altes Material in einigen Werken

Einige Werke verarbeiten altes Material, mit überraschendem Ergebnis. So ist ein rekonstruiertes Moscheefenster mit Ausschnitten aus Röntgenbildern bestückt. Die Aufnahmen von Händen, Füßen, Wirbelsäulen und Köpfen sind als Mosaik dekoriert. Ein Scheinwerfer beleuchtet von außen das Fenster und wirft einen Schatten an die Wand. Als Anspielung an die Fettecken von Joseph Beuys hat ein Student eine Konfetti-Ecke modelliert.