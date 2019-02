Düsseldorfer Kunstakademie kooperiert mit Ständehaus

Absolventen der Düsseldorfer Kunstakademie können zum ersten Mal ihre Werke gemeinsam in einem Museum ausstellen. Das K21-Ständehaus zeigt von Freitag (08.02.2019) an die Arbeiten von 60 Künstlern, die gerade ihr Studium abschlossen haben. Präsentiert werden rund 100 Arbeiten, darunter Gemälde, Skulpturen, Installationen, Videos und Performances.

Künftig jedes Jahr

Die meisten jungen Künstler zeigen erstmals ihre Arbeiten in einem Museum. Sie haben dadurch die Chance, ihre Kunst einem breiten Publikum zu präsentieren, und die Museumsbesucher bekommen Einblicke in neue künstlerische Entwicklungen. Die Ausstellung im K21 in Düsseldorf geht noch bis Ende März. Die neue Kooperation soll jährlich fortgesetzt werden.

Stand: 07.02.2019, 08:35